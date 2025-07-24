Илья Забарный станет первым крупным приобретением «ПСЖ» этим летом — L'Equipe

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает активные переговоры по трансферу защитника «Борнмута» Ильи Забарного. Об этом сообщает популярное французское издание L'Equipe.

По информации источника, украинец должен стать первым крупным подписанием французского гранда в текущее межсезонье. Отмечается, что стороны близки к завершению сделки, оптимизм остаётся высоким, а позиции «ПСЖ» и английского клуба близки в отношении стоимости выкупа.

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» лично вмешался в переговоры по Забарному из-за отсутствия прогресса. До этого руководство парижан предложило за Забарного € 60 млн, но эта сумма не устроила «Борнмут», который хотел € 70 млн.

Защитник играет за «Борнмут» с января 2023 года. В прошедшем сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу. Действующее соглашение с «вишнями» рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 42 млн.

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