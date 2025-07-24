Экс-игрок «Барселоны» Корнеев назвал сильные качества новичка «Краснодара» Перрена

Бывший футболист сборной России и испанской «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о переходе в «Краснодар» полузащитника Гаэтан Перрен, который перебрался в РПЛ из французского «Осера».

«Это хороший игрок, у него хорошая статистика, очень креативный. Можно сказать, что у него глаза на затылке. Если дать ему чуть‑чуть свободы — он накажет. Это точно усиление «Краснодара». Посмотрим, как он адаптируется и войдёт в игру», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем французской Лиги 1 29-летний Перрен сыграл в 34 матчах, в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость перехода составила € 5 млн.

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