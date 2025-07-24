Слишкович — о матче с ЦСКА: понравилось, что в раздевалке ребята не радовались

Боснийский главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о ничьей своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

— Вы не раз говорили, что не любите ничьи. Остались ли довольны результатом игры с ЦСКА?

— Доволен 60-65 минутами. Последним отрезком матча не могу быть удовлетворён. Но понимаю, почему так случилось. Да, я не хочу, чтобы и мои игроки считали ничью хорошим результатом. Готовлю команду только побеждать. Но это футбол — всё бывает.

У нас были моменты, у соперника они тоже были. Так что ничья – скорее закономерный результат. Хоть и всегда хочется большего. Мне очень понравилось, что в раздевалке ребята не радовались. Это менталитет, который мы строим.

— В первом тайме ваша команда ни в чём не уступила сопернику. Это стало сюрпризом?

— Нет. Мы же знали, как будет играть ЦСКА. Видели их с «Краснодаром», понимали, на что способны мы. Я ожидал такую игру. Знал, что у нас будут моменты. Жаль, что не забили. В двух моментах Акинфеев сыграл очень классно. У соперника тоже возникали шансы, когда мы ошибались. Главное, что вижу — команда растёт. И может играть ещё лучше, — сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

По итогам 1-го тура РПЛ «Оренбург» и ЦСКА располагаются на 10-м и 11-м местах соответственно.

Полностью интервью со Слишковичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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