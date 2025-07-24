Слишкович: «Оренбург» не может себе позволить попасть в стыки — хотим остаться напрямую

Боснийский главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о перспективах команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— С нынешним составом «Оренбург» может выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ?

— А почему нет? В моих игроках есть что-то плохое?

— Я этого не говорил.

— Повторю, для меня они — лучшие. Как тренер я буду делать для них всё. И никому не позволю плохо говорить о них.

— Какую задачу перед вами поставило руководство на этот сезон?

— Мы общались с руководством, но в целом я и так хорошо понимаю, что мы не можем себе позволить повторить результат прошлого сезона. Мы не можем себе позволить попасть в стыковые матчи — хотим остаться в РПЛ напрямую. И сделаем максимум, — сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

По итогам 1-го тура РПЛ «Оренбург» располагается на 10-м месте. В активе команды Слишковича одно очко.

Полностью интервью со Слишковичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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