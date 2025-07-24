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Слишкович объяснил, почему с ЦСКА Челестини играть тяжелее, чем с командой Николича

Слишкович объяснил, почему с ЦСКА Челестини играть тяжелее, чем с командой Николича
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мыслями о том, с каким ЦСКА было играть тяжелее его команде: под руководством сербского специалиста Марко Николича или швейцарского наставника Фабио Челестини, а также объяснил свой выбор.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— ЦСКА Марко Николича или ЦСКА Фабио Челестини — с кем тяжелее?
— Сейчас тяжелее. Потому что у нынешнего ЦСКА активные фланги, которые стремятся смещаться в центр. Есть Шуманский, который двигается как хочет. И в целом команда очень активная. Готовиться к «ромбу» Николича было легче.

— На что ЦСКА будет претендовать в новом сезоне?
— Ничего не могу сказать, прошёл только 1-й тур. В нём часто случаются сюрпризы. Давать какие-то прогнозы сейчас — ненормально. В конце концов, ещё открыт трансферный рынок. Через месяц все команды могут измениться. Сейчас разговоры о фаворитах и аутсайдерах просто бессмысленны, — сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в 1-м туре РПЛ «Оренбург» сыграл нулевую ничью с ЦСКА.

Полностью интервью со Слишковичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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