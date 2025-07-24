Владимир Слишкович жёстко высказался о критике в адрес «Оренбурга»

Боснийский главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением о критике со стороны СМИ в адрес оренбуржцев.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые бывшие тренеры, игроки, инфлюэнсеры считают «Оренбург» аутсайдером и главным претендентом на вылет?

— К сожалению, часто игнорируется базовый этический момент отношений тренеров. Нет какого-то уважения. Все зациклены на своих интересах и считают правильным давать оскорбительные оценки. Когда у тебя есть личный интерес, ты не можешь быть объективным.

После матча с ЦСКА журналист сказал: якобы эксперты «Матч ТВ» спрогнозировали нам крупное поражение. Но это же абсолютное неуважение к клубу, к игрокам. Ты можешь сказать: «Я не вижу шансов» или «ЦСКА выиграет». Но говорить про условные 0:5 или 0:6 — это неуважение. Я понимаю, как работают медиа в Италии или Франции. Там по телевидению бывший игрок или тренер никогда не скажет, что «Ювентус» со счётом 5:0 обыграет «Парму». Они понимают — это унижение. И это некорректно, некрасиво и не экспертно. Это разговор для бара, но не в серьёзных передачах.

С уважением отношусь к работе медиа, но прошу аккуратнее выбирать оценки. Я не сравниваю нашу работу с работой в шахте, но это тяжёлый труд. И прошу его уважать, — сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, по итогам 1-го тура РПЛ «Оренбург» располагается на 10-й строчке, набрав одно очко. Команда Слишковича сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

Полностью интервью со Слишковичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Какие карточки есть в футболе: