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Стала известна реакция «Барселоны» на первые тренировки нового вратаря Гарсии

Стала известна реакция «Барселоны» на первые тренировки нового вратаря Гарсии
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В «Барселоне» восторгаются новоиспечённым вратарём сине-гранатовых 24-летним испанцем Жоаном Гарсией после первых тренировок в клубе. Об этом сообщает портал Barca Universal со ссылкой на слова журналиста Жерара Ромеро в эфире Jijantes FC.

По информации источника, в руководстве каталонцев утверждают, что не видели вратаря с такой идеальной реакцией со времён легендарного испанца Виктора Вальдеса.

Напомним, на данный момент в первой команде каталонского клуба находится четыре голкипера: новичок Гарсия, недавно продливший контракт с «блауграной» 35-летний поляк Войцех Щенсны, воспитанник каталонцев, проведших в основе первую половину минувшего сезона — 26-летний испанец Иньяки Пенья, а также капитан сине-гранатовых 33-летний немец Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, сине-гранатовые объявили о переходе Гарсии 18 июня. Контракт рассчитан до 30 июня 2031 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 25 млн.

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