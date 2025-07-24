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Талалаев рассказал, как «Балтика» готовится к предстоящему матчу со «Спартаком» в РПЛ

Талалаев рассказал, как «Балтика» готовится к предстоящему матчу со «Спартаком» в РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче со «Спартаком» во втором туре чемпионата России. Встреча состоится 26 июля в Москве на стадионе «Лукойл Арена», начало – 15:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В преддверии матча со «Спартаком» нужно подготовиться, отталкиваясь от своих сильных сторон. Я считаю, что командообразование у нас очень хорошее и серьёзное. Игроки, которые вливаются, постепенно с каждым днём становится всё лучше и лучше.

Сейчас мы занимаемся индивидуализацией тренировочного процесса. Одних ведём по тому графику, который планировался, а других подводим к состоянию, которое позволит сыграть чуть больше минут, чем они могут на сегодняшний момент, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче первого тура чемпионата России «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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