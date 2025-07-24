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Игорь Корнеев высказался о фаворите предстоящего матча РПЛ «Динамо» — «Ростов»

Игорь Корнеев высказался о фаворите предстоящего матча РПЛ «Динамо» — «Ростов»
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Бывший футболист сборной России и испанской «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся московское «Динамо» и «Ростов». Встреча состоится в Москве 26 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов», который мы видели с «Зенитом»… Здесь может быть всё, что угодно. Фаворита не вижу — шансы 50 на 50», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 1-го тура чемпионата России бело-голубые находятся на девятой строчке. В активе команды Валерия Карпина одно очко. «Ростов» в первом туре очков не набрал, уступив «Зениту», поэтому располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

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