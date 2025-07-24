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Колыванов рассказал, какого результата ждёт от матча «Динамо» — «Ростов»

Колыванов рассказал, какого результата ждёт от матча «Динамо» — «Ростов»
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, какого результата ждёт от домашнего матча бело-голубых с «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Поставлю на ничейку — 1:1», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» пройдёт 26 июля на московской «ВТБ Арене» и начнётся в 17:30 мск. В стартовом туре бело-голубые на своём поле сыграли вничью с вернувшейся в высший дивизион калининградской «Балтикой» (1:1), жёлто-синие уступили на выезде вице-чемпиону страны «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма 1:0.

В июне 2025 года московское «Динамо» возглавил Валерий Карпин, который с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года работал главным тренером в «Ростове», при этом с дончанами продолжает работать его прежний тренерский штаб во главе с бывшим тренером-аналитиком Джонатаном Альбой.

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