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«Тоттенхэм» ведёт переговоры о продаже Сона в клуб МЛС — The Athletic

«Тоттенхэм» ведёт переговоры о продаже Сона в клуб МЛС — The Athletic
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Южнокорейский крайний нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может сменить команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист популярного издания The Athletic Пол Тенорио.

По информации источника, «шпоры» ведут переговоры о продаже 33-летнего вингера в «Лос-Анджелес», где играет его бывший партнёр по лондонскому клубу Уго Льорис. Отмечается, что стороны ещё не достигли соглашения, но переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не против готов расстаться со своим капитаном за год до истечения контракта, чтобы заработать солидную сумму.

В минувшем сезоне на счету Сон Хын Мина 11 голов и 12 результативных передач в 46 матчах за «шпор» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

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