Колыванов: где‑то к четвёртому‑пятому туру «Краснодар» будет просыпаться

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о старте чемпиона России «Краснодара» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Начнём с того, что все команды в первом туре не сыграли в свою силу. Всегда говорил, что первые туры своеобразные. У них был небольшой отпуск. Вспомните «Краснодар» в прошлом году — сыграли три раза вничью. Наверное, Мусаев готовит на длинную дистанцию. Здесь они сыграли грамотно, аккуратно. У них есть костяк. Они в любой момент могут включиться. Плюс у них есть исполнительское мастерство. Где‑то к четвёртому‑пятому туру они будут просыпаться», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

20 июля в выездном матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН», который прошёл на нейтральном поле в Казани, «Краснодар» одержал крупную победу со счётом 3:0 и возглавляет турнирную таблицу лиги по итогам тура. 26 июля «быки» сыграют на своём поле с московским «Локомотивом», который также стартовал с крупной победы (3:0 в домашней игре с «Сочи») и занимает второе место.

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