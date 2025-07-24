Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: где‑то к четвёртому‑пятому туру «Краснодар» будет просыпаться

Колыванов: где‑то к четвёртому‑пятому туру «Краснодар» будет просыпаться
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о старте чемпиона России «Краснодара» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Начнём с того, что все команды в первом туре не сыграли в свою силу. Всегда говорил, что первые туры своеобразные. У них был небольшой отпуск. Вспомните «Краснодар» в прошлом году — сыграли три раза вничью. Наверное, Мусаев готовит на длинную дистанцию. Здесь они сыграли грамотно, аккуратно. У них есть костяк. Они в любой момент могут включиться. Плюс у них есть исполнительское мастерство. Где‑то к четвёртому‑пятому туру они будут просыпаться», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

20 июля в выездном матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН», который прошёл на нейтральном поле в Казани, «Краснодар» одержал крупную победу со счётом 3:0 и возглавляет турнирную таблицу лиги по итогам тура. 26 июля «быки» сыграют на своём поле с московским «Локомотивом», который также стартовал с крупной победы (3:0 в домашней игре с «Сочи») и занимает второе место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

Материалы по теме
Экс-игрок «Барселоны» Корнеев назвал сильные качества новичка «Краснодара» Перрена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android