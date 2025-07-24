«Атлетико» достиг договорённости о переходе Ганцко. Его трансфер в «Аль-Наср» сорвался

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте проинформировал о переходе 27-летнего центрального защитника сборной Словакии и «Фейеноорда» Давида Ганцко.

Подчёркивается, что «матрасники» достигли соглашения с «южанами» о трансфере футболиста. Однако он подпишет контракт в случае, если пройдёт медицинское обследование.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» заплатит фиксированную сумму в размере € 30 млн плюс бонусы.

Ранее стало известно, что трансфер Ганцко в «Аль-Наср» сорвался, хотя словак уже был на базе саудовского клуба. «Аль-Наср» и «Фейеноорд» достигли соглашения, по которому за Давида должны были заплатить € 35 млн, ещё € 5 млн — бонусы. Словак почти подписал контракт, но саудовцы в последний момент отказались завершать сделку.

В минувшем сезоне Ганцко принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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