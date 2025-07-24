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Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика»

Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил шансы калининградской «Балтики» в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который пройдёт 26 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если команда проведёт на таком же уровне игру, как с «Динамо», то всё возможно. Они создавали свои шансы, если бы счёт стал 2:0, то могли бы увезти и три очка. Эта команда хорошо готова физически. К тому же они тренировались в Москве — не было дополнительной нагрузки. Они могут дать бой «Спартаку» и преподнести сюрприз», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 1-м туре РПЛ калининградская «Балтика» под руководством главного тренера Андрея Талалаева сыграла выездную ничью с московским «Динамо» (1:1), при этом «моряки» вышли вперёд на 12-й минуте и имели шансы удвоить своё преимущество.

Московский «Спартак» в стартовой игре сезона обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

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