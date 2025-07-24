Колыванов: «Балтика» выйдет на «Спартак» с таким же настроем, как и на «Динамо»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Спартаком» и калининградской «Балтикой».

«Балтика» удивила характером, организованностью. Думаю, что выдали очень достойный, качественный матч. С первых минут создали давление, нагнетали. Всю середину поля перекрыли. Они здорово разбирали Фомина, Глебова и Бителло, они их перекусили всех. Самое интересное, что у них фланги ещё здорово работали. Думаю, что ребята с таким же настроем выйдут и на «Спартак».

«Спартак» против Махачкалы вышел очень мобилизованным. Мне они понравились. Может быть, не самый выдающийся матч провели, но у них было много подходов. Была мысль, чтобы забить один, второй. Хороший матч провели. Но «Балтика» навяжет им сумасшедшую борьбу», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика» пройдёт 26 июля на московской «Лукойл Арене», стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

В 1-м туре РПЛ калининградская «Балтика» сыграла выездную ничью с московским «Динамо» (1:1), при этом «моряки» вышли вперёд на 12-й минуте и имели шансы удвоить своё преимущество. «Спартак» в стартовой игре сезона обыграл на своём поле махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге