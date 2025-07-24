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Криштиану Роналду показал фото со своей спутницей Джорджиной на яхте

Криштиану Роналду показал фото со своей спутницей Джорджиной на яхте
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото со своей возлюбленной Джорджиной Родригес из отпуска перед сезоном-2025/2026.

На фотографии Роналду и Родригес обнимаются на яхте в море, лёжа в бассейне.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Напомним, Джорджина и Роналду до сих пор официально не расписаны. Пара воспитывает пятерых детей.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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