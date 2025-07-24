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Колыванов оценил игру Заболотного в первом матче за «Спартак»

Колыванов оценил игру Заболотного в первом матче за «Спартак»
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о дебютной официальной игре за «Спартак» нападающего Антона Заболотного. 19 июля в 1-м туре РПЛ-2025/2026 красно-белые переиграли на своём поле махачкалинское «Динамо» (1:0), Заболотный сыграл с первой по 74-ю минуту и не отметился результативными действиями.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Заболотный провел суперматч, как он сказал после игры. Он работал на команду. Он умеет и сбрасывать, и принимать. В свои 34 года для первого матча он сыграл очень прилично. У него не было много моментов, но он сыграл на команду», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

34-летний Антон Заболотный в июне 2025 года подписал годичный контракт с московским «Спартаком» на правах свободного агента. В прошлом сезоне нападающий выступал за подмосковные «Химки», прекратившие своё существование.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: 6:0. Заболотный («ЦСКА») обыгрывает вратаря и катит в пустые

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