Луис Энрике отправил Коло Муани тренироваться в резервную команду «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отправил тренироваться с резервистами прибывшего из аренды дорогостоящего форварда первой команды француза Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, решение связано с тем, что испанский специалист не рассчитывает нападающего и ждёт, когда клубу удастся его продать. На данный момент нет официальных предложений по трансферу футболиста. Отмечается, что в резервной команде меньшие нагрузки, в связи с чем у игроков нет высокого риска получить травму и сорвать переход в другой клуб.

Утверждается, что Коло Муани в резервной команде присоединится к испанцам Карлосу Солеру и Марко Асенсио словаку Милану Шкриньяру, а также французу Норди Мукиэле. Все эти игроки завершали минувший сезон в других клубах, где находились в аренде.

Напомним, Коло Муани 26 лет. Вторую часть минувшего сезона француз провёл в аренде в «Ювентусе» и сыграл за клуб 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года. 1 сентября 2023 года Рандаль перешёл в стан парижан из «Айнтрахта», как сообщает интернет-портал Transfermarkt, за € 95 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным немецкого портала, — € 30 млн.

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