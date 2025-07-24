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Новый тренер «Аль-Насра» Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду

Новый тренер «Аль-Насра» Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду
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Новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высказался о нападающем своей команды, звёздном 40-летнем футболисте Криштиану Роналду.

«Роналду — уникальный игрок. В свои 40 лет он продолжает выступать на высоком уровне. Мы с ним разделяем схожие взгляды на жизнь вне футбола. Мне 70 лет, но я не ощущаю этого ни психологически, ни физически. Роналду — всемирно известная личность. В Португалии мы не всегда понимаем, как правильно его оценить. Он выдающаяся фигура и знаменитость. Криштиану выходит за рамки футбола», — приводит слова Жезуша A Bola со ссылкой на RTP.

Напомним, саудовский чемпионат стартует 21 августа. Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За это время португалец сыграл в 105 матчах, забив 93 гола и отдав 19 результативных передач.

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