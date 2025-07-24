Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» намерена подписать 18-летнего полузащитника «Барселоны» — Ди Марцио

«Рома» намерена подписать 18-летнего полузащитника «Барселоны» — Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская «Рома» заинтересована в подписании контракта с 18-летним опорным полузащитником «Барселоны» Марком Берналем. Об этом сообщает портал Barca Universal со ссылкой на журналиста и инсайдера Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, после срыва трансфера колумбийца Ричарда Риоса, который в итоге перебрался в «Бенфику», римляне переключились на хавбека каталонцев. Отмечается, что между двумя клубами уже были установлены контакты для изучения возможности трансфера.

Утверждается, что игрока также хочет видеть в своих рядах «Бетис», который недавно отпустил американского полузащитника Джонни Кардозо в мадридский «Атлетико».

Отметим, что практически весь минувший сезон Берналь пропустил из-за травмы крестообразных связок левого колена.

Материалы по теме
Официально
«Бенфика» объявила о подписании полузащитника, которым интересовался «Зенит»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android