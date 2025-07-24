«Рома» намерена подписать 18-летнего полузащитника «Барселоны» — Ди Марцио

Итальянская «Рома» заинтересована в подписании контракта с 18-летним опорным полузащитником «Барселоны» Марком Берналем. Об этом сообщает портал Barca Universal со ссылкой на журналиста и инсайдера Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, после срыва трансфера колумбийца Ричарда Риоса, который в итоге перебрался в «Бенфику», римляне переключились на хавбека каталонцев. Отмечается, что между двумя клубами уже были установлены контакты для изучения возможности трансфера.

Утверждается, что игрока также хочет видеть в своих рядах «Бетис», который недавно отпустил американского полузащитника Джонни Кардозо в мадридский «Атлетико».

Отметим, что практически весь минувший сезон Берналь пропустил из-за травмы крестообразных связок левого колена.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: