Главный тренер «Балтики» Талалаев заявил об интересе к экс-игроку «Ахмата» Берише

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об интересе со стороны калининградского клуба к нападающему Бернарду Берише, который недавно стал свободным агентом, покинув «Ахмат».

«Сегодня (23 июля. — Прим. «Чемпионата») общался с Беришей. Я признателен этому в первую очередь мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определённые принципы для развития нашего клуба, и, если переступать через них, будет сложнее.

У Бериши дела замечательно — он полностью готов, тренируется. Он уже участвовал в контрольных матчах за «Ахмат» и выглядел там неплохо, как мы посмотрели», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бернард присоединился к «Ахмату» в начале января 2017 года. За это время он провёл 199 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в € 600 тыс.

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