Жоау Феликс вернётся в «Бенфику» за € 25 млн. Его продали 6 лет назад за € 127,5 млн

Нападающий «Челси» и сборной Португалии Жоау Феликс находится в шаге от возвращения в португальскую «Бенфику». Об этом сообщает издание Record.

По информации источника, «Бенфика» заплатит за 50% прав на 25-летнего Жоау € 25 млн. Ожидается, что сделка будет окончательно оформлена в пятницу, 25 июля. Феликс настаивает на переходе, чтобы сыграть в составе «орлов» в товарищеском Кубке Эйсебио. Встреча состоится в субботу, 26 июля.

Игрок находился в системе «Бенфики» с 2015 по 2019 год, после чего перешёл в мадридский «Атлетико» за € 127,5 млн, но не закрепился в команде Диего Симеоне. Половину прошедшего сезона нападающий «Челси» провёл за «Милан», в 15 матчах Серии А забив два гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

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