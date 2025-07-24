Пикущак: вряд ли Сперцян уйдёт из «Краснодара» в «Жирону». Будут варианты посолиднее

Экс-нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак оценил возможность трансфера атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна в испанскую «Жирону».

«Я думаю, что в «Жирону» он вряд ли уйдёт. Моё мнение — торопиться не нужно. До этого Мурад Мусаев давал интервью, где говорил, что, понятно, он (Сперцян. — Прим. «Чемпионата») будет сам выбирать, но «Жирона», наверное, не тот клуб для него, за который можно было бы «зацепиться» всерьёз. Я думаю, что будут варианты посолиднее», — сказал Пикущак в эфире спортивного радио «Движение».

Ранее появилась информация, что испанская «Жирона» ведёт с «Краснодаром» переговоры о возможном переходе 25-летнего атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна. В матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Пари НН» (3:0) игрок отметился голом и результативным пасом.

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