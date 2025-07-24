Вингер «Баварии» отказался переходить в «Фенербахче» из-за Моуринью — Kicker

Крайний нападающий «Баварии» и сборной Испании Брайан Сарагоса отказался от варианта перейти в «Фенербахче», где главным тренером является португальский специалист Жозе Моуринью, сообщает Kicker.

Согласно информации источника, 23-летний испанец был смущён репутацией португальского специалиста. При этом «Бавария» планирует продать игрока в рамках летнего трансферного окна. Отмечается, что «Фенербахче» предложил требуемую мюнхенцами сумму за выкуп игрока. Другие клубы, заинтересованные в испанце, рассматривают лишь возможность аренды.

В сезоне-2024/2025 Брайан провёл 28 матчей во всех соревнованиях, находясь в аренде в составе «Осасуны». Он забил один гол и сделал шесть результативных передач. Контракт Сарагосы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 12 млн.

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