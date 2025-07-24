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Погребняк отреагировал на вероятный трансфер Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»

Погребняк отреагировал на вероятный трансфер Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»
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Бывший футболист «Фулхэма», «Штутгарта» и сборной России Павел Погребняк высказался о возможном трансфере полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Я не очень пристально следил за Файзуллаевым, но это несомненная потеря для ЦСКА. Молодой, перспективный и амбициозный парень, который только начинает путь в большом футболе, поэтому ЦСКА теряет хорошего игрока. Его будет не хватать российскому чемпионату, и без того переживающему не лучшие времена. Что касается самого Аббоса, парень хочет засветиться через турецкий чемпионат и попробовать себя в более серьёзном первенстве. Тут всё очевидно», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Файзуллаев вылетел в Турцию для прохождения медицинского обследования перед возможным трансфером. В ходе минувшего футболист провёл 39 матчей за красно-синих во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость 20-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн.

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