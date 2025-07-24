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Игорь Корнеев: за € 12+ млн «Динамо» Карраскаля нужно продавать

Игорь Корнеев: за € 12+ млн «Динамо» Карраскаля нужно продавать
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил ситуацию с колумбийским полузащитником московского «Динамо» Хорхе Карраскалем.

«Если брать чемпионат прошлый, то это игрок настроения. Он мог сыграть так, затем иначе. Если те суммы, которые упомянуты в прессе, 12 плюс что‑то, то его нужно за такие деньги продавать. Ты получаешь хорошие деньги за игрока, который нестабилен», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация о переговорах между московским «Динамо» и бразильским «Фламенго» о возможном трансфере 27-летнего атакующего хавбека Хорхе Карраскаля. Сообщалось, что сумма трансферной компенсации за игрока может составить около € 12 млн.

Видео: «Динамо» одержало победу над ЦСКА благодаря голу Карраскаля

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