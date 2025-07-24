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Погребняк прокомментировал дебют Жерсона за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Погребняк прокомментировал дебют Жерсона за «Зенит» в матче с «Ростовом»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о дебютной игре бразильского полузащитника, новичка сине-бело-голубых Жерсона в матче с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«С точки зрения результата матча с «Ростовом» Жерсон усилил игру — при нём «Зенит» забил два гола. Чувствуется, что классный игрок в силу его движения. Техника работы с мячом Жерсона бросается в глаза даже по тем минутам, на которые он вышел. Конечно, это усиление для «Зенита». Игрок сборной Бразилии — о чём тут говорить? В следующих играх он будет в старте. Центр поля «Зенита» заиграет другими красками, потому что пока в этой зоне команде не хватает», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Жерсон перешёл в «Зенит» летом из бразильского «Фламенго». В матче 1-го тура РПЛ бразилец появился на поле после перерыва при счёте 0:1 в пользу ростовчан.

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