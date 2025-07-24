Слишкович рассказал, почему ничего не менял в подготовке к сезону после возвращения в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, почему ничего не менял в подготовке к сезону после возвращения в Российскую Премьер-Лигу.

– Вы узнали, что будете в РПЛ, за 10 дней до первого матча. Многое предстояло поменять?

– Я ничего не менял. А зачем? Мы готовились играть в футбол и продолжили это делать. Только уже к другой команде. У нас было время подготовиться к ЦСКА, дать ребятам необходимую информацию. Ситуация необычная, но надо адаптироваться. У тренера всегда есть всё, кроме времени. Его никогда не хватает.

Ты должен быстро переключаться. Такой турнир, как РПЛ, не будет тебя ждать. Не будет соперника, который скажет: «Вы только пришли в лигу, поэтому мы не будем с вами напрягаться». Они отдадут максимум, мы — тоже. А результат увидим.

Мы не боялись возвращаться. Какой может быть страх? Это футбол – 11 на 11. Наша команда собиралась не с улицы, у меня классные футболисты, которым я полностью доверяю. Для меня они лучшие в мире. Я как тренер должен давать максимум. Это игра, а не вопрос жизни и смерти. Так что о каком страхе вообще может идти речь?» — сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.