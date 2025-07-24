Слишкович: для меня самоубийство ориентироваться только на какую-то мою схему

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о своём подходе к работе.

– На ЦСКА вы поменяли схему по сравнению с прошлым сезоном. Это разовая история или она продолжится?

– В прошлом сезоне мы играли 4-3-3, сейчас действуем иначе. Но это не вопрос только моих желаний. Я ориентируюсь на тех игроков, которые у меня есть. Если отсутствует достаточно вингеров, способных играть в 4-3-3, я не могу использовать это сочетание – поэтому и провели изменения. Для меня самоубийство ориентироваться на какую-то мою схему, если под неё не подходят игроки. У нас ушли Химми Марин и Брайан Мансилья. Поэтому сейчас нам сложно играть с ярко выраженными вингерами.

– А если завтра у вас появятся три вингера?

– А зачем? Я уже готовлю команду к другой системе. Но если завтра они появятся – будем что-то менять. Однако не думаю, что это возможно, – сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.