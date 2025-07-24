«Я не беспокоюсь». Слишкович — о возможном отсутствии трансферов у «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о трансферной политике оренбуржского клуба.

– Какая была реакция на возвращение в РПЛ внутри клуба? Ведь даже с точки зрения трансферов вы готовились к Первой лиге.

– Это вопрос для спортивного директора. У нас отличные отношения, но это его работа. Он сейчас в тяжёлой ситуации, ведь нам нужно построить команду, которая будет конкурентоспособна. Исмаил [Ибрагимов] хорошо знает мои желания, мой типаж игроков. Слава богу, рынок ещё открыт. Если мы найдём подходящее усиление – хорошо. Нет – значит, будет так. Я не беспокоюсь, хотя и хотелось бы усилить конкуренцию внутри команды.

– Дополнительные трансферы будут? Есть ли с вашей стороны запрос?

– Мне нечего ответить. Повторюсь, это работа спортивного директора. Я должен тренировать, развивать игроков и брать максимум. Спортивный директор знает, какие позиции нам можно усилить. Он хорошо знает, в какой футбол я хочу играть.

Ориентируясь на это, ищет самое лучшее. Искать игроков не моя работа.

– Может ли кто-то уйти?

– Футбол – это бизнес. Если завтра кто-то предложит за нашего игрока € 5 млн? Что я скажу президенту? Не трогать его? Это же невозможно. Мы не знаем, как будет. Пока рынок открыт – всё случается, – сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.