Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 24 июля

Сегодня, 24 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций 24 июля (время — московское):
17:00 «Астана» (Казахстан) – «Зимбру» (Молдавия);
17:00 «Атлетик Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Динамо Т» (Албания);
18:30 «Пайде» (Эстония) – «АИК» (Швеция);
19:00 «Араз-Нахчыван» (Азербайджан) – «Арис» (Греция);
19:00 «Арда» (Болгария) – «ХИК» (Финляндия);
19:00 «Сент-Джозефс» (Гибралтар) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
19:00 «Актобе» (Казахстан) – «Спарта П» (Чехия);
19:00 «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Валур» (Исландия);
19:00 «Арарат-Армения» (Армения) – «Университатя» (Румыния);
19:00 «Пюник» (Армения) – «Дьёр» (Венгрия);
19:00 «Ильвес» (Финляндия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды);
19:00 «Арис» (Кипр) – «Академия Пушкаша» (Венгрия);
19:00 «Хайбернианс» (Мальта) – «Спартак Тр» (Словакия);
19:00 «Русенборг» (Норвегия) – «Банга» (Литва);
19:00 «Жальгирис» (Литва) – «Линфилд» (Северная Ирландия);
20:00 «Омония» (Кипр) – «Торпедо Кт» (Грузия);
20:00 «Черно море» (Болгария) – «Истанбул Башакшехир» (Турция);
20:00 «Полесье» (Украина) – «Санта-Колома» (Андорра);
20:00 «Нови Пазар» (Сербия) – «Ягеллония» (Польша);
20:00 «Хаммарбю» (Швеция) – «Шарлеруа» (Бельгия);
20:00 «Рига» (Латвия) – «Дила» (Грузия);
20:00 «Викинг» (Норвегия) – «Копер» (Словения);
20:00 «Александрия» (Украина) – «Партизан» (Сербия);
20:00 «Петрокуб» (Молдавия) – «Сабах» (Азербайджан);
20:30 «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Дангэннон Свифтс» (Северная Ирландия);
21:00 «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – «Маккаби Х» (Израиль);
21:00 «Раднички К» (Сербия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова);
21:00 «Вараждин» (Хорватия) – «Санта-Клара» (Португалия);
21:00 «Пакш» (Венгрия) – «Марибор» (Словения);
21:00 «АЕК Афины» (Греция) – «Хапоэль Б-Ш» (Израиль);
21:00 «Кошице» (Словакия) – «Неман» (Беларусь);
21:30 «Сутьеска» (Черногория) – «Бейтар» (Израиль);
21:30 «Вардар» (Северная Македония) – «Лозанна» (Швейцария);
21:30 «Влажния» (Албания) – «Викингур Р» (Исландия);
21:30 «Аустрия В» (Австрия) – «Спаэри» (Грузия);
21:45 «Сент-Патрикс» (Ирландия) – «Нымме Калью» (Эстония);
21:45 «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова) – «Брондбю» (Дания);
21:45 «Данди Юнайтед» (Шотландия) – «УНА Штрассен» (Люксембург);
21:45 «Динамо Мн» (Беларусь) – «Эгнатия» (Албания);
22:00 «Дечич» (Черногория) – «Рапид В» (Австрия);
22:00 «Ракув» (Польша) – «Жилина» (Словакия);
22:00 «Сараево» (Босния и Герцеговина) – «Университатя Кр» (Румыния);
22:00 «Ларн» (Северная Ирландия) – «Приштина» (Косово).
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила «Бетис» со счётом 4:1.