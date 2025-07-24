Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 24 июля

Сегодня, 24 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 24 июля (время — московское):
20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Утрехт» (Нидерланды);
20:00. «Баник» Острава (Чехия) – «Легия» (Польша);
20:30. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Хайберниан» (Шотландия);
20:30. «Левски» (Болгария) – «Брага» (Португалия);
21:00. «Бешикташ» (Турция) – «Шахтёр» (Украина);
21:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Хеккен» (Швеция);
21:00. «Целе» (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр);
21:30. «Лугано» (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния).
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.