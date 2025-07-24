Владимир Слишкович: у нас появились игроки, у которых, скажем так, есть борода

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о новичках своей команды.

– Ваши требования новички уже приняли?

– Идеи они принимают довольно быстро. Есть некоторые молодые, но есть и опытные. Появились игроки, у которых, скажем так, есть борода. Настоящие мужчины.

– Вы имеете в виду центрального полузащитника из «Факела» Квеквескири?

– Не только. Если взять прошлый сезон, у нас была самая молодая команда в РПЛ и ФНЛ. После нас – «Чайка». Я же говорил: РПЛ существует не для развития игроков, а для результата. Кто-то возразит, что есть пример Батракова. Я не спорю. Но согласитесь: в «Локомотиве» достаточно опытных футболистов. И внедрять в такой коллектив несколько молодых куда проще. Сейчас я рад, что у нас появляется баланс. Опытные игроки быстро принимают требования, – сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В стартовом туре сезона-2025/2026 РПЛ «Оренбург» под руководством Владимира Слишковича сыграл на своём поле вничью с московским ЦСКА со счётом 0:0.

Полное интервью с Владимиром Слишковичем читайте на «Чемпионате».

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