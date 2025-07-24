Главный тренер «Балтики» Талалаев объяснил эмоциональную речь после матча с «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свою эмоциональную речь после матча 1-го тура РПЛ с московским «Динамо».

— Сразу после «Динамо» вы прямо на поле отчитали своих игроков. Для чего это было сделано?

— Сразу отвечу на все вопросы, а то дальше будет много фамилий. Несмотря на то что у нас создаётся режим открытости, я против того, чтобы выносить внутренние вопросы наружу. Мы профессиональный футбол, а не медиа. Тут нужно достигать максимального успеха, желательно не переступая через человеческие и педагогические вещи. Это очень сложно. Отвечая на многие вопросы — я противник того, чтобы показывать, что творится в кругу. Специалисты доказали, что психологический эффект на группу людей, в том числе спортсменов, может быть только в течение первых трёх минут после события. Поэтому я не увожу команду, если хочу сделать какое-то заявление, но против того, чтобы это афишировать.

— Но на поле скрыться от камер сложно.

— Я прошёл, наверное, лет в 45 период, когда мне хотелось кому-то нравиться. Я просто делаю свою работу так, как считаю нужным, и знаю, что она будет успешной. Мои футболисты тоже это уже знают, поэтому приходят ко мне из других команд, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.