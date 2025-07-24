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Главный тренер «Балтики» Талалаев объяснил эмоциональную речь после матча с «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Талалаев объяснил эмоциональную речь после матча с «Динамо»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свою эмоциональную речь после матча 1-го тура РПЛ с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

— Сразу после «Динамо» вы прямо на поле отчитали своих игроков. Для чего это было сделано?
— Сразу отвечу на все вопросы, а то дальше будет много фамилий. Несмотря на то что у нас создаётся режим открытости, я против того, чтобы выносить внутренние вопросы наружу. Мы профессиональный футбол, а не медиа. Тут нужно достигать максимального успеха, желательно не переступая через человеческие и педагогические вещи. Это очень сложно. Отвечая на многие вопросы — я противник того, чтобы показывать, что творится в кругу. Специалисты доказали, что психологический эффект на группу людей, в том числе спортсменов, может быть только в течение первых трёх минут после события. Поэтому я не увожу команду, если хочу сделать какое-то заявление, но против того, чтобы это афишировать.

— Но на поле скрыться от камер сложно.
— Я прошёл, наверное, лет в 45 период, когда мне хотелось кому-то нравиться. Я просто делаю свою работу так, как считаю нужным, и знаю, что она будет успешной. Мои футболисты тоже это уже знают, поэтому приходят ко мне из других команд, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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