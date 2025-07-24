Слишкович — об игре с ЦСКА: не согласен, что играли на отбой и что ничья — незаслуженная

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал домашний матч 1-го тура РПЛ-2025/2026 с московским ЦСКА (0:0).

– Почему второй тайм сложился не так хорошо?

– Что для вас значит «не так хорошо»?

– В первую очередь я про игру в атаке: подходов к воротам точно стало меньше.

– Это другое. Но я и не соглашусь, что мы играли только на отбой. Во втором тайме я вспомню только один сейв Богдана [Овсянникова]. Плюс был хороший удар Алеррандро. И это всё. Да, ЦСКА много держал мяч, мы в основном оборонялись. Но делали это уверенно. И у меня не создавалось ощущения, что они вот-вот забьют.

Надо понимать – мы играли не с командой с Занзибара. Наш соперник – обладатель Кубка и Суперкубка, серьёзная команда с классными игроками. Но мы тоже могли несколько раз убегать в контратаки, однако помешали ошибки. Так что не могу сказать, что ничья незаслуженная. Или незакономерная, – сказал Слишкович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА (0:0) прошёл в Оренбурге 21 июля. Лучшим игроком встречи был признан 39-летний голкипер гостей Игорь Акинфеев.

Полное интервью с Владимиром Слишковичем читайте на «Чемпионате».

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