«Бешикташ» — «Шахтёр»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 июля, состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся турецкий «Бешикташ» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Георгием Кабаковым (Болгария). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В России официальная трансляция игры не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.