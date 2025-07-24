Тренер «Рубина» Рахимов ответил, есть ли уязвимость у «Зенита»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, есть ли уязвимость у санкт-петербургского «Зенита». Команды встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 июля.

«Я думаю, что уязвимость есть у каждой команды. Мы говорим о качествах игроков, наверное, этих уязвимостей не так много, если они проявят свои лучшие качества. Но то, что любая команда может быть уязвимой — это однозначно. А то, что было в прошлом году, позапрошлом году — это всё история», — сказал Рахимов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».

В прошлом сезоне «Рубин» четыре раза проиграл «Зениту» с общим счётом 0:11.