«Не будет игроком ротации». Корнеев — о Модриче в «Милане»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал переход хорватского полузащитника Луки Модрича в «Милан». Ранее Модрич выступал за мадридский «Реал».

«Мне кажется, что дело в роли для такого игрока и лидера. Он хотел быть нужным, и «Милан», видимо, продемонстрировал Модричу все эти моменты. Думаю, что в «Милане» он не будет игроком ротации, на него рассчитывают как на первого номера на своей позиции. «Милану» не хватало лидерских качеств, присутствие Модрича в раздевалке — это огромнейший плюс», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Последние 13 лет полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА. В составе сборной Хорватии Модрич отыграл 188 матчей, выходил с ней в финал чемпионата мира и становился бронзовым призёром турнира.