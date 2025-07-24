Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов оценил переход Жерсона в «Зенит»

Тренер «Рубина» Рахимов оценил переход Жерсона в «Зенит»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о новичке санкт-петербургского «Зенита» Жерсоне.

«Отличный игрок, хороший игрок, куплен за очень приличные деньги, провёл в своей карьере достаточно много матчей, в том числе и в итальянском чемпионате вроде. Поэтому здесь мы должны говорить о том, что да, качественный футболист. Но это не значит, что нужно восторгаться и этим жить», — сказал Рахимов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».

Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Рахимов ответил, есть ли уязвимость у «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android