Тренер «Рубина» Рахимов оценил переход Жерсона в «Зенит»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о новичке санкт-петербургского «Зенита» Жерсоне.

«Отличный игрок, хороший игрок, куплен за очень приличные деньги, провёл в своей карьере достаточно много матчей, в том числе и в итальянском чемпионате вроде. Поэтому здесь мы должны говорить о том, что да, качественный футболист. Но это не значит, что нужно восторгаться и этим жить», — сказал Рахимов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».

Ранее Жерсон выступал за бразильский «Фламенго», французский «Марсель», итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе».