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Рахимов отреагировал на информацию о возможном переходе в «Рубин» Дорваля из «Бари»

Рахимов отреагировал на информацию о возможном переходе в «Рубин» Дорваля из «Бари»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном переходе защитника Мехди Дорваля из итальянского «Бари».

«Разговоров много очень и по игрокам по разным. Я не привык комментировать и не считаю правильным говорить о любом игроке до тех пор, пока он не будет у нас здесь и с ним не будет подписано официальной бумаги. Поэтому разговоров может быть очень много», — сказал Рахимов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».

24-летний Мехди Дорваль родился в Париже (Франция), но выступал за молодёжную сборную Алжира. Он играет за «Бари» с 2022 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 4 млн.

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