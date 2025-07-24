Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Антальяспоре» рассказали, когда объявят о переходе Джикии

В «Антальяспоре» рассказали, когда объявят о переходе Джикии
Комментарии

Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» зарегистрировал трансфер российского защитника Георгия Джикии, о переходе футболиста объявят сегодня.

«Официальное объявление о переходе Георгия Джикии ожидается сегодня», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Антальяспора» ТАСС.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Ранее российский защитник выступал за московский «Спартак», пермский «Амкар» и «Спартак-Нальчик».

Материалы по теме
Экс-капитан «Спартака» Джикия сыграл за «Антальяспор» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android