В «Антальяспоре» рассказали, когда объявят о переходе Джикии

Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» зарегистрировал трансфер российского защитника Георгия Джикии, о переходе футболиста объявят сегодня.

«Официальное объявление о переходе Георгия Джикии ожидается сегодня», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Антальяспора» ТАСС.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Ранее российский защитник выступал за московский «Спартак», пермский «Амкар» и «Спартак-Нальчик».