Экс-игрока «МЮ» Чичарито оштрафовали за высказывание о женщинах

Нападающий «Гвадалахара Чивас» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, был оштрафован Федерацией футбола Мексики за высказывание о женщинах.

«Несколько дней назад на социальной платформе TikTok игрок Хавьер «Чичарито» Эрнандес выступил с заявлениями, пропагандирующими сексистские стереотипы, которые расцениваются как насилие в СМИ и противоречат гендерному равенству в спорте.

По этой причине Комиссия FMF по гендерным вопросам и разнообразию объявляет, что она начала процесс расследования, направленный на предотвращение и наказание такого рода поведение, постановляя наложить

на Хавьера Эрнандеса финансовый штраф и предупреждение о том, что Комиссия примет более суровые меры в случае повторного правонарушения», — сообщает Федерация футбола Мексики в своём официальном аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее бывший форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о том, что женщины не должны считать работу по дому патриархальным угнетением.