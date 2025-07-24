Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрока «МЮ» Чичарито оштрафовали за высказывание о женщинах

Экс-игрока «МЮ» Чичарито оштрафовали за высказывание о женщинах
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Гвадалахара Чивас» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, был оштрафован Федерацией футбола Мексики за высказывание о женщинах.

«Несколько дней назад на социальной платформе TikTok игрок Хавьер «Чичарито» Эрнандес выступил с заявлениями, пропагандирующими сексистские стереотипы, которые расцениваются как насилие в СМИ и противоречат гендерному равенству в спорте.

По этой причине Комиссия FMF по гендерным вопросам и разнообразию объявляет, что она начала процесс расследования, направленный на предотвращение и наказание такого рода поведение, постановляя наложить
на Хавьера Эрнандеса финансовый штраф и предупреждение о том, что Комиссия примет более суровые меры в случае повторного правонарушения», — сообщает Федерация футбола Мексики в своём официальном аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее бывший форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о том, что женщины не должны считать работу по дому патриархальным угнетением.

Материалы по теме
«Дом — это не патриархат, это твой храм». Экс-игрок «МЮ» Чичарито — о женщинах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android