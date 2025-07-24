Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Аль-Насра» Жезуш: мой отец работал больным, чтобы у семьи были деньги

Тренер «Аль-Насра» Жезуш: мой отец работал больным, чтобы у семьи были деньги
Комментарии

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Жорже Жезуш вспомнил о своём детстве. 70-летний Жезуш возглавил «Аль-Наср» этим летом.

«Мой отец работал для семьи, и даже больной шёл на работу. Потому что не хватало денег. Я с 17 лет работал тренером юниоров в «Спортинге», и уже тогда зарабатывал больше, чем мой отец. Деньги, которые я зарабатывал, отдавал маме. Отец гордился мной, потому что я пошёл работать в «Спортинг». Мои родители — это чудо. У моей семьи не было материальных благ, но отец учил меня духовному постоянно», — приводит слова Жезуша A Bola со ссылкой на RTP.

Напомним, саудовский чемпионат стартует 21 августа.

Материалы по теме
Новый тренер «Аль-Насра» Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android