«Фулхэм» заинтересован в аренде полузащитника «Челси» — The Sun

Английский «Фулхэм» готовит предложение для «Челси» по переходу полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла. Об этом сообщил The Sun.

По информации источника, «Фулхэм» планирует арендовать футболиста с опцией дальнейшего выкупа прав.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 26-летний Кирнан Дьюсбери-Холл провёл 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника 15 игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге конференций. На клубном чемпионате мира 2025 года в США он провёл пять матчей, отметившись одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 20 млн.