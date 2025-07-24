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«Брентфорд» отказался продавать нападающего Висса в «Ньюкасл» — The Athletic

«Брентфорд» отказался продавать нападающего Висса в «Ньюкасл» — The Athletic
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«Брентфорд» отверг предложения о трансфере своего нападающего Йоана Висса в «Ньюкасл». Об этом сообщает издание The Athletic. «Сороки» готовы были заплатить € 25 млн за игрока ДР Конго.

Ранее появлялась информация об интересе к 28-летнему форварду со стороны «Тоттенхэма», который возглавил экс главный тренер «пчёл» Томас Франк, но официального предложения со стороны клуба не было. Кроме этого, за футболистом следит «Ноттингем Форест».

В прошедшем сезоне Висса принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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