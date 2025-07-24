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Рахимов рассказал, почему Даку тренировался в шлеме перед матчем с «Зенитом»

Рахимов рассказал, почему Даку тренировался в шлеме перед матчем с «Зенитом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему нападающий Мирлинд Даку тренировался в шлеме. В матче 2-го тура чемпионата России «Рубин» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит» в воскресенье, 27 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он не пожалел своей головы, подставил её под мяч. Мяч попал как раз в ту сторону, у него появилась отёчность в ухе, поэтому тренируется так, чтобы не попадала вода сейчас. Дальше будем смотреть, пройдёт у него это или нет», — сказал Рахимов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 2:0.

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