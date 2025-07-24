Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Милана» Пато — об Аллегри: он тот же, что и 15 лет назад

Экс-нападающий «Милана» Пато — об Аллегри: он тот же, что и 15 лет назад
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато высказался о новом главном тренере «россонери» Массимилиано Аллегри.

«Вид Аллегри на этой скамейке запасных вызывает тёплые воспоминания о скудетто, которое мы вместе выиграли (в сезоне-2010/2011. — Прим. «Чемпионата»). У нас была команда чемпионов, таких как Ибрагимович, Тьяго Силва, Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Неста и все остальные. Мы были исключительной командой и вернули «Милан» на вершину. Теперь я надеюсь, что эти игроки добьются успеха. Первой целью должно быть попадание в Лигу чемпионов, а там… посмотрим. Аллегри — гарантия успеха: мало тренеров, которые были бы столь же хороши, как он. Он тот же, что и 15 лет назад, и всё ещё знает, как заставить команду полюбить себя», — приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 30 мая 2025 года Аллегри вернулся в «Милан». До этого специалист тренировал «Ювентус», откуда был уволен после скандала в финале Кубка Италии.

Материалы по теме
Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня
Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android