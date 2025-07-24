Экс-нападающий «Милана» Пато — об Аллегри: он тот же, что и 15 лет назад

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато высказался о новом главном тренере «россонери» Массимилиано Аллегри.

«Вид Аллегри на этой скамейке запасных вызывает тёплые воспоминания о скудетто, которое мы вместе выиграли (в сезоне-2010/2011. — Прим. «Чемпионата»). У нас была команда чемпионов, таких как Ибрагимович, Тьяго Силва, Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Неста и все остальные. Мы были исключительной командой и вернули «Милан» на вершину. Теперь я надеюсь, что эти игроки добьются успеха. Первой целью должно быть попадание в Лигу чемпионов, а там… посмотрим. Аллегри — гарантия успеха: мало тренеров, которые были бы столь же хороши, как он. Он тот же, что и 15 лет назад, и всё ещё знает, как заставить команду полюбить себя», — приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 30 мая 2025 года Аллегри вернулся в «Милан». До этого специалист тренировал «Ювентус», откуда был уволен после скандала в финале Кубка Италии.