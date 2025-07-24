«Женский футбол — это психическое заболевание». Бартон — о сборной Англии на Евро

Бывший английский полузащитник Джои Бартон раскритиковал женский футбол. Ранее женская сборная Англии обыграла команду Италии в полуфинале женского чемпионата Европы (2:1) и в решающем матче встретится с Испанией. Игра пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария) 27 июля.

«Женский футбол – это психическое заболевание», – написал Бартон в социальной сети X.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Бартон выступал за «Манчестер Сити», «КПР» и другие английские команды.