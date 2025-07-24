«Он способен выиграть чемпионат мира». Бывший нападающий «Милана» — о Карло Анчелотти

Экс-нападающий «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато высказался о том, сможет ли главный тренер «селесао» Карло Анчелотти привести команду к победе на чемпионате мира.

«Для нас, бразильцев, большая честь иметь такого успешного тренера. Карло всегда будет для меня особенным человеком, потому что он привёл меня в «Милан» и помог мне вырасти. Игроки последуют его примеру и получат удовлетворение, но его сын Давиде тоже преуспеет у руля «Ботафого». Находиться на скамейке запасных сборной Бразилии — это огромное давление, но если кто-то и может с этим справиться и добиться результата, так это Анчелотти. Он способен выиграть чемпионат мира», — приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.

Напомним, итальянский специалист возглавил сборную Бразилии 12 мая 2025 года.