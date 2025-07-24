Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он способен выиграть чемпионат мира». Бывший нападающий «Милана» — о Карло Анчелотти

«Он способен выиграть чемпионат мира». Бывший нападающий «Милана» — о Карло Анчелотти
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато высказался о том, сможет ли главный тренер «селесао» Карло Анчелотти привести команду к победе на чемпионате мира.

«Для нас, бразильцев, большая честь иметь такого успешного тренера. Карло всегда будет для меня особенным человеком, потому что он привёл меня в «Милан» и помог мне вырасти. Игроки последуют его примеру и получат удовлетворение, но его сын Давиде тоже преуспеет у руля «Ботафого». Находиться на скамейке запасных сборной Бразилии — это огромное давление, но если кто-то и может с этим справиться и добиться результата, так это Анчелотти. Он способен выиграть чемпионат мира», — приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.

Напомним, итальянский специалист возглавил сборную Бразилии 12 мая 2025 года.

Материалы по теме
Анчелотти приговорён к году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов — EFE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android