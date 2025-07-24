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Игрок «Крыльев» Бабкин: наши защитники очень хорошо сыграли против Дзюбы

Игрок «Крыльев» Бабкин: наши защитники очень хорошо сыграли против Дзюбы
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о нейтрализации нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 1-го тура чемпионата России. Команды сыграли вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

— Показалось ли с поля, что Дзюбу удалось полностью выключить из игры?
— Я бы не сказал, что полностью из игры, конечно. Однако наши защитники действительно очень хорошо сыграли против Артёма. Мало что позволили ему сделать. Мы готовились к тому, что «Акрон» местами станет акцентировать свою игру на Дзюбе. Наши защитники были к этому готовы. Наверное, потому и получилось так. Плюс, конечно, нужно отдать должное ребятам, которые индивидуально играли в обороне против Артёма. Навязывали борьбу, — приводит слова Бабкина «Матч ТВ».

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