Игрок «Крыльев» Бабкин: наши защитники очень хорошо сыграли против Дзюбы

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о нейтрализации нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 1-го тура чемпионата России. Команды сыграли вничью — 1:1.

— Показалось ли с поля, что Дзюбу удалось полностью выключить из игры?

— Я бы не сказал, что полностью из игры, конечно. Однако наши защитники действительно очень хорошо сыграли против Артёма. Мало что позволили ему сделать. Мы готовились к тому, что «Акрон» местами станет акцентировать свою игру на Дзюбе. Наши защитники были к этому готовы. Наверное, потому и получилось так. Плюс, конечно, нужно отдать должное ребятам, которые индивидуально играли в обороне против Артёма. Навязывали борьбу, — приводит слова Бабкина «Матч ТВ».